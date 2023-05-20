Более 1,3 тыс представителей туротрасли Москвы поучаствуют в "Школе гостеприимства"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Более 1,3 тысячи представителей туристической отрасли из Москвы и Подмосковья подали заявки на участие во втором потоке образовательного проекта "Школа гостеприимства", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что второй поток стартует в июле, а продлится обучение до середины августа. В проекте участвуют сотрудники гостиниц, турагентств, культурных площадок, а также гидов-экскурсоводов из Москвы и Московской области.

В проекте пять направлений:

"Стандарты гостеприимства и сервиса для гостиничной отрасли";

"Возможности MICE-индустрии" (организация и проведение корпоративных мероприятий);

"Принципы, основы и потенциал устойчивого туризма для гостиниц, туроператоров и турагентов";

"Основы маркетинга и продвижения для гостиниц, туроператоров, турагентов, гидов-экскурсоводов";

"Основы цифровой трансформации для гостиниц, туроператоров, турагентов и гидов-экскурсоводов".

В рамках первого потока, который завершился в начале мая, обучение прошли больше 430 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 1,85 миллиона туристов посетили Москву во время майских праздников. Общий оборот туристической отрасли достиг 61 миллиарда рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей.

По словам мэра, столичные гостиницы были заполнены на 67–70%. Данный показатель на 9–12 процентных пунктов больше, чем год назад (58,3%). Популярностью пользовались демократичные отели категории "3 звезды", их загрузка достигла 85%. При этом гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57–60%.