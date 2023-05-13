Собянин заявил, что почти 2 млн туристов посетили Москву на майских праздниках

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

1,85 миллиона туристов посетили Москву во время майских праздников, общий оборот туристической отрасли достиг 61 миллиарда рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Длинные майские праздники традиционно открывают новый туристический сезон. И, судя по первым данным, в 2023 году он также обещает быть вполне успешным. С 29 апреля по 9 мая 2023 года Москву посетили 1,85 миллиона гостей, что на 16,6% больше, чем на майские праздники прошлого года (1,6 миллиона)", – поделился мэр.

По словам градоначальника, столичные гостиницы были заполнены на 67–70%. Данный показатель на 9–12 процентных пунктов больше, чем год назад (58,3%). Популярностью пользовались демократичные отели категории "3 звезды", их загрузка достигла 85%. При этом гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57–60%.

В городской бюджет от оборота туристической отрасли поступило 8,4 миллиарда рублей. Собянин отметил, что на такие деньги можно построить 2–3 новые школы.

Вместе с этим градоначальник рассказал, что город в преддверии летнего сезона запустил несколько новых туристических проектов. Так, с 1 мая свыше 500 ресторанов и кафе столицы представили "Московский завтрак на верандах" – специальные утренние сеты из трех или четырех блюд. Кроме того, уже сейчас началась летняя программа "Играй в Москву" для семей с детьми от 7 до 14 лет.

Ранее стало известно, что на майских праздниках граждане РФ чаще всего ездили отдыхать в Белоруссию. Следом по популярности расположились Турция (17%) и Казахстан (13%).

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