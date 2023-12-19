"Кубок мэра Москвы" по беспилотному авиастроению прошел в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финал состязаний по беспилотным авиационным системам "Кубок мэра Москвы по БАС – 2023" прошел 15 и 16 декабря на территории индустриального парка "Руднево". В нем приняли участие более 380 человек из столицы и регионов РФ, рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мероприятие было организовано в целях развития современной промышленности Москвы и всей страны, формирования кадрового и научного потенциала для сферы БАС. По словам Ефимова, столица является важным промышленным центром развития этой области.

Вице-мэр уточнил, что за пять лет производство дронов различного назначения в Москве увеличилось более чем в четыре раза. В финале соревнований поучаствовали 80 команд в двух возрастных категориях. Пять юниоров и восемь взрослых представителей столицы стали призерами, отметил он.

Заявку на участие в финале подали свыше 380 человек из 24 регионов. Турнир проходил по нескольким дисциплинам: "Технический симулятор гонок дронов", "Гонка дронов (класс – мини)", личный и командный зачеты, "Автономная доставка груза" и "Скоростное автономное прохождение заранее известной трассы".

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, Москва является одним из крупнейших центров эксплуатации беспилотников.

"Дроны используют в разных сферах повседневной жизни: с их помощью берут пробы воздуха, определяют скорость ветра, проводят съемку объектов и выполняют многие другие задачи. Так, соревнование "Кубок мэра Москвы по БАС – 2023" собрало участников из 41 города", – поделился он.

На конкурсе был главный приз – электромобиль "Москвич". Он разыгрывался между победителями индивидуальных номинаций в рамках проведения Гран-при. В итоге Александр Холкин из Красноярска одержал победу и выиграл новую машину.

23 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и Сергей Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) в индустриальном парке "Руднево". Таким образом, власти Москвы выполнили поручения Владимира Путина и правительства РФ по созданию крупнейшего в государстве центра разработки и производства БПЛА, отметил мэр.

"Актуальный репортаж": в московском "Рудневе" откроют новый центр для разработчиков дронов