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08 февраля, 11:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

На будущей Троицкой линии Московского метрополитена на 70% завершили строительство станции "Бачуринская". Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Совсем скоро в поселении Сосенском откроется еще одна долгожданная станция метро. Работы по строительству "Бачуринской" станции Троицкой линии вышли на финишную прямую", – отметил мэр.

В настоящее время на объекте близятся к завершению монолитные работы и монтируется инженерное оборудование.

Оформление будущей станции Троицкой линии выполнят в стиле супрематизма.

До этого Собянин сообщил, что в Москве ведется строительство 11 станций Троицкой линии. Благодаря новой ветке метро снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Сократить время в пути смогут 1,5 миллиона москвичей.

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

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