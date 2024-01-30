Отделку путевых стен скоро завершат на станции метро "Генерала Тюленева"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро продолжается архитектурная отделка платформы, в частности завершается отделка путевых стен алюминиевыми и мраморными панелями серебристого, черного и оранжевого цветов, на них уже можно прочитать название станции. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его информации, продолжается устройство инженерных сетей. Также рабочие начали монтаж облицовочных панелей потолка платформенного участка на предварительно установленные подсистемы. В вестибюле будущей станции устройство инженерных систем и отделочные работы ведутся одновременно.

Помимо этого, специалисты доделывают системы вентиляции и воздуховоды, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Монтаж электросетей готов на треть, трубопроводов – примерно на 50%.

Отмечается, что на поверхности началось благоустройство прилегающей территории. В настоящий момент асфальтируются дорожки, укладывается плитка, весной начнется работа по озеленению.

Накануне Сергей Собянин заявил, что станция находится в высокой степени строительной готовности. Мэр выразил надежду, что объект окажется востребован у москвичей.

Между тем монолитные работы на строящейся станции Троицкой линии метро "Вавиловская" завершены на более чем 50%. Там уже возвели основные конструкции большей части платформы.

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую