Собянин: на станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро ведутся отделочные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии Московского метрополитена находится в высокой степени строительной готовности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В целом ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайней мере, все основные строительные работы будут завершены", – подчеркнул он.

Как уточнил мэр, на станции проходят отделочные работы. Также Собянин выразил надежду на то, что объект окажется востребован у москвичей. В пешей доступности будут располагаться почти 60 тысяч горожан, которые смогут добираться до Большой кольцевой линии метро и до Московского центрального кольца.

По словам гендиректора компании-подрядчика "УРСТ" Сергея Григоркевича, строительная готовность станции оценивается около 70%.

"Работают 560 человек: 160 – в ночь, 400 – в день. Срок завершения работ – IV квартал 2024 года", – уточнил он.

На сегодняшний день специалисты завершают возведение основных конструкций и верхнего строения пути станции. Вместе с тем на объекте проводятся архитектурно-отделочные работы и обратная засыпка котлована.

На станции появится выход к улицам Теплый Стан и Генерала Тюленева. Основной темой оформления является Георгиевская лента. Планируется, что новая станция Троицкой линии сможет уменьшить нагрузку на станции "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии и "Тропарево" Сокольнической линии. Пассажиропоток на вход ожидается в районе 20,9 тысячи человек. После полного запуска новой линии метро ежедневное количество москвичей увеличится до 25,1 тысячи.

Ранее специалисты завершили витражное остекление фасадов северного вестибюля станции "Корниловская" на строящейся Троицкой линии метро. Общая площадь конструкций составила 430 квадратных метров, а вес каждой из них составил от 400 до 700 килограммов. Для их монтажа строители использовали специальный мини-кран.

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