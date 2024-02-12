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12 февраля, 08:45

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Собянин: более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

Собянин: более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

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Двадцать крупнейших многопрофильных московских больниц в 2024 году перейдут на работу по новому московскому стандарту оказания экстренной помощи. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2024 году в том числе завершится строительство еще двух флагманских центров на базе больниц имени Буянова и Пирогова.

Всего в столице открыты четыре флагманских центра – их пациентами уже стали более 150 тысяч человек, 30 тысячам из них сделали экстренные операции. Такая помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше, подчеркнул мэр столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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