Собянин: более 150 тыс пациентов получили медпомощь во флагманских центрах

Двадцать крупнейших многопрофильных московских больниц в 2024 году перейдут на работу по новому московскому стандарту оказания экстренной помощи. Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2024 году в том числе завершится строительство еще двух флагманских центров на базе больниц имени Буянова и Пирогова.

Всего в столице открыты четыре флагманских центра – их пациентами уже стали более 150 тысяч человек, 30 тысячам из них сделали экстренные операции. Такая помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше, подчеркнул мэр столицы.

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