"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

Бесплатному онлайн-сервису для поиска данных о своей родословной "Моя семья" исполнилось три года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра города, сервис организовал Главархив столицы. В основу проекта легли оцифрованные метрические книги Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти горожан с 1694 по 1917 год. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".