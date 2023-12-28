Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 02:55

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"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года

"Мой район. Навигатор": парковка на всех улицах столицы будет бесплатной с 1 по 8 января

"Мой район. Навигатор": кадровый центр "Профессии будущего" открылся в Москве

Новости часа: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Собянин: соцучреждения Москвы в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Новости часа: усадьбу Шубиных на Малой Дмитровке отреставрируют – Собянин

Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин рассказал, как инвесторы восстанавливают исторические объекты Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Новости часа: Собянин рассказал о городских программах для молодежи по развитию стартапов

Бесплатному онлайн-сервису для поиска данных о своей родословной "Моя семья" исполнилось три года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра города, сервис организовал Главархив столицы. В основу проекта легли оцифрованные метрические книги Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти горожан с 1694 по 1917 год. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвывидео
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