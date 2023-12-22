Бочкарев рассказал об уникальных технологиях при строительстве БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Во время строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро применялось множество уникальных технологий и решений. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу Москва 24.

"Мы, помимо того, что проходили в подземном пространстве под большим построенным городом, нам необходимо было пересекать водные преграды, то есть это реки: Москва, Яуза, канал имени Москвы. Пересекать подземные станции, проходить в пересечениях между, скажем, будущей БКЛ и действующими станциями метро", – подчеркнул он.



Заммэра отметил, что в работах применялось прямое сканирование подземного пространства, управление движением щитами и детекция воды. Кроме того, на станции "Калужская" БКЛ строителям пришлось демонтировать подземные конструкции с помощью канатных листов.

Бочкарев подчеркнул, что это была сложная технология, благодаря которой удалось сократить работы примерно на три месяца.

Ранее БКЛ назвали проектом года в сфере транспорта и логистики. Экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории "Инвестиции в инновации".

В Дептрансе рассказали, что после запуска БКЛ в столице появились новые маршруты. Проект также внес вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места.

1 марта 2023 года Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена. В этот день заработали последние девять станций кольца.

Заммэра столицы Бочкарев рассказал, как строилась БКЛ