Большая кольцевая линия столичного метро названа проектом года в сфере транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро стала проектом года в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

По информации ведомства, экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории "Инвестиции в инновации".

"Премия вручается лидерам рынка инвестиций во всех сферах коммерческой деятельности", – указали в Дептрансе.

Уточняется, что благодаря постройке БКЛ у гостей и жителей столицы появилось множество новых вариантов маршрутов и возможность экономить время в пути, а для города появились новые перспективы развития жилой и коммерческой недвижимости.

Также проект внес свой вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места. Как добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, запуск Большой кольцевой линии является главным транспортным событием в жизни столицы за последние 50 лет.

"Проект БКЛ затрагивает весь город и позитивно сказывается на жизни каждого москвича", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для столицы по количеству новых крупных транспортных объектов. Помимо полного открытия БКЛ в московском метро также появились 5 новых станций: "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

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