На станции "Рижская" БКЛ установят один из самых длинных эскалаторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во втором вестибюле станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) готовятся к строительству эскалаторного хода, после чего там смонтируют один из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, второй вестибюль станции расположится в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Будущие эскалаторы протянутся на 129 метров, догоняя нынешнего лидера – соседнюю станцию БКЛ "Марьина Роща" со 130-метровыми подъемниками.

Станция БКЛ "Рижская" – пересадочная на Калужско-Рижскую ветку метро. На этой территории также продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метро, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров. Также есть планы по строительству инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что создание второго вестибюля станции БКЛ метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в подземку.

Он напомнил, что станция "Рижская" БКЛ строилась в стесненных условиях: помимо плотной городской застройки, действующей ветки метро, железной дороги, рядом расположены такие крупные автомагистрали, как Третье транспортное кольцо и проспект Мира.

В связи с этим станцию строили закрытым способом на глубине свыше 60 метров. В первом вестибюле, расположенном под Рижской площадью, длина эскалаторов составляет 95 метров. Второй вестибюль расположится по другую сторону проспекта Мира. Он будем наземным, поэтому для его соединения со станционным комплексом предусмотрены подъемные механизмы на треть большей длины.

Строительство наклонного хода вестибюля № 2 станции "Рижская" будет вестись горным способом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что БКЛ входит в число самых востребованных линий метро. Она изменила транспортную систему столицы, так как с Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на станции других линий метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.

Полный запуск ветки состоялся 1 марта 2023 года. За первые полгода с момента запуска линии пассажиры совершили по ней более 156 миллионов поездок. Благодаря полноценной работе БКЛ удалось разгрузить ряд линий метро. В частности, нагрузка на "Сокольники", "Калужскую" и "Савеловскую" снизилась на 19–40%.



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