Собянин: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии метро попали в "Книгу рекордов России" как самые протяженные. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы", – написал мэр Москвы.

Он уточнил, что самые длинные подводные перегоны расположены между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники". По словам Собянина, создание БКЛ заняло всего десять лет, что крайне мало для такого сложного и масштабного проекта.

Мэр отметил, что сейчас БКЛ входит в число самых востребованных линий метро. Она изменила транспортную систему столицы, так как с Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на станции других линий метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт, подчеркнул Собянин.

Полный запуск ветки состоялся 1 марта 2023 года. За первые полгода с момента запуска линии пассажиры совершили по ней более 156 миллионов поездок. Благодаря полноценной работе БКЛ удалось разгрузить ряд линий метро. В частности, нагрузка на "Сокольники", "Калужскую" и, "Савеловскую" снизилась на 19–40%.



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