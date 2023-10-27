Сергей Собянин: машинист БКЛ Павел Ткач стал лучшим в России

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Лучшим машинистом метро на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства стал работник столичного метрополитена Павел Ткач, сообщил Сергей Собянин.

"Павел пришел работать в электродепо "Сокол" 10 лет назад. Он профессионально управлял различными типами подвижного состава. За это время столичное метро преобразилось: открыто свыше 100 новых станций, что привело к увеличению протяженности сети больше чем в 1,5 раза", – отметил мэр Москвы.

Федеральный конкурс среди машинистов электропоездов метрополитена, прошедший в Москве, состоялся в РФ впервые.

"В Москве сегодня работает свыше пяти тысяч машинистов электропоездов. Это одна из самых востребованных и необходимых профессий в московском транспорте", – подчеркнул Собянин.

Отмечается, что машинист Ткач работает на Большой кольцевой линии и возит пассажиров на современных поездах "Москва-2020". Ранее машинист занял первое место на столичном конкурсе профессионального мастерства среди машинистов метро.

Второе место досталось Владимиру Воробьеву из электродепо "Калужское", который водит поезда Калужско-Рижской линии, а третье – Алексею Евланову, работающему на Замоскворецкой линии (электродепо "Братеево").

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