Собянин: за полгода по БКЛ совершили 156 млн поездок   

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За полгода по Большой кольцевой линии совершили 156 миллионов поездок, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, запуск самого длинного метрокольца в мире – историческое событие для столицы. Благодаря запуску улучшилась транспортная доступность многих районов. Как подчеркнул Собянин, они стали привлекательнее для жизни и бизнеса.



Кроме того, разгрузились линии метро: на Кольцевой стало свободнее на 23%, на радиальных линиях – до 12%. Нагрузка на некоторые станции, в частности, "Сокольники", "Калужскую" и, "Савеловскую", снизилась на 19–40%.



Мэр заметил, что городской транспорт стал более востребованным. Он пояснил, что примерно 100 тысяч пассажиров БКЛ – это люди, которые раньше не пользовались метро.



"Уверен, что дальше БКЛ будет пользоваться еще большей популярностью у москвичей. Ждем, что к 2025 году горожане будут совершать по ней 2,3 миллиона поездок в рабочие дни", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что с момента запуска третьей линии Московских центральных диаметров пассажиры совершили более четырех миллионов поездок. По росту пассажиропотока лидируют станции Электрозаводская, Андроновка, Ховрино, Лихоборы и Авиамоторная.

Движение пассажирских поездов по МЦД-3 запустили в столице 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз. Подобный показатель говорит о востребованности и удобности нового маршрута для пассажиров.

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4