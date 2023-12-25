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25 декабря, 10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": дому архитектора Мельникова вернут исторический облик

"Мой район. Обратная связь": дому архитектора Мельникова вернут исторический облик

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В центре Москвы в Кривоарбатском переулке отреставрируют дом архитектора Мельникова, являющийся памятником архитектуры советского авангарда.

Дом был возведен в 1927–1929 годах по проекту советского архитектора Константина Мельникова для него и его семьи. Особняк отличается новаторскими конструктивными особенностями, необычным художественным образом и объемно-пространственной композицией. В проект реставрации включен комплекс работ с фасадами и интерьерами здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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