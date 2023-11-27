Москвичам рассказали, как вести себя на замерзших водоемах

После кратковременного потепления в Москву возвращаются морозы. Столичные водоемы уже покрылись тонким льдом, и некоторые жители города отчаянно рискуют, проверяя его на прочность. Рассказываем, почему делать это категорически запрещено и как действовать, если кто-то провалился под лед на ваших глазах.

Опасные прогулки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период первых заморозков МЧС Москвы в своем телеграм-канале напомнило о правилах безопасности на водоемах в осенне-зимний период:

нельзя выходить на тонкий, неокрепший лед;

не стоит проверять лед на прочность;

необходимо воздержаться от прогулок вблизи водоемов в темноте.

Однако предупреждения спасателей останавливают не всех жителей столицы. Например, 26 ноября мужчина решил испытать судьбу на Лебедянском пруду в Измайловском парке. Фото опубликовал телеграм-канал "Москва 24": на кадрах видно, как житель столицы зачем-то расчищал лед от снега. Кроме того, подобные снимки делали и рядом с водоемом на Новочеркасском бульваре – там прогуляться по тонкому льду решили сразу три человека.

Чтобы отслеживать подобные ситуации, столичную акваторию зимой будут патрулировать свыше 20 судов на воздушной подушке. Каждое из них способно передвигаться по воде и льду со скоростью 50–80 километров в час, подчеркнул заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. Кроме того, для безопасности задействуют подвижные спасательные посты и водолазный автомобиль. Места зимнего купания и рыбалки, катки на естественных водоемах и участки, где запрещено выходить на лед, будут находиться на особом контроле.

Ранее подмосковные спасатели вытащили двоих мужчин, которые попали в полынью на Иваньковском водохранилище. Любителей зимней рыбалки, не способных самостоятельно выбраться из ледяной воды, заметили во время патрулирования в 500 метрах от берега. Спасатели доставили их на сушу и провели разъяснительную беседу о правилах безопасности.

В МЧС России предупредили , что для одного человека безопасная толщина льда составляет не менее 7 сантиметров. Для пешей переправы – 15 и более сантиметров. Прочный лед отличает прозрачность с зеленоватым или синеватым оттенком. Кроме того, лед на открытом пространстве без снега всегда толще. Белый лед в два раза менее прочный, а на матово-белый или желтоватый лучше не наступать. Также в МЧС напомнили, что если человек провалился, при температуре воды в районе +2...+3 градусов смерть может наступить через 10–15 минут. Категорически запрещено бегать и прыгать по замерзшей поверхности, собираться на ней компанией в одной точке, ходить по тонкому льду, который появился на реках с быстрым течением. Кроме того, ни в коем случае нельзя гулять по льду в состоянии алкогольного опьянения.



Главное – не паниковать

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если человек увидел, как кто-то провалился под лед, важно не спешить и трезво оценить удаленность полыньи и состояние льда, рассказал Москве 24 инструктор школы выживания Александр Читая.



Александр Читая инструктор школы выживания Максимум, что можно сделать, – взять палку или крепкую ветку и ползком передвигаться до полыньи. Запрещено бежать и идти по льду – так можно уйти под воду самому. Не стоит слишком близко приближаться к месту провала: палку, ветку, веревку или одежду нужно кидать на расстоянии.

Если же пострадавший слишком далеко от берега, лед трещит и передвигаться по нему невозможно, то нужно сразу вызывать спасателей и не рисковать собственной жизнью, подчеркнул эксперт.

Если же человек сам провалился под лед, то главное – взять себя в руки и не совершать хаотичных движений. Это пустая трата сил и энергии, объяснил инструктор.

"Нужно постараться сохранить спокойствие. Нельзя лупить по льду ногами и руками, пытаться снимать с себя одежду или обувь – так силы растратятся на бесполезные действия", – советует эксперт.

По его словам, необходимо спокойно изучить лед вокруг на ощупь и найти самый толстый участок. Скорее всего, он будет там, откуда человек пришел. Затем нужно постараться выскользнуть вперед грудью на лед и поочередно вытащить ноги.

"После этого ни в коем случае нельзя вставать и идти к берегу. Двигаться нужно ползком, чтобы вес равномерно распределялся по кромке. Тогда не произойдет очередного провала", – отметил инструктор.

Уже на берегу нужно быстро выжать верхнюю одежду и обувь, чтобы вода не стекала, и как можно скорее найти ближайшее здание или помещение. Если есть силы, то лучше бежать к нему, а не идти – за счет этого можно хотя бы немного согреться, и уже оттуда звать на помощь или звонить медикам, заключил эксперт.