Собянин рассказал о работе московских водолазов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные водолазы следят за состоянием природных и искусственных водоемов, а также гидротехнических сооружений в Москве. Об их работе рассказал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в столице функционируют три водолазные службы: Управление водолазных работ Мосводостока, водолазная служба Мосводоканала и Московская городская поисково-спасательная служба.

Мэр города уточнил, что в обязанности специалистов входит прочистка коллекторов, канализации и системы водоотведения. Кроме того, они должны внимательно следить за состоянием огромных очистных сооружений. Также водолазы проводят работы по очистке и углублению дна и обследуют рыбозащитные сооружения.

Собянин обратил внимание на то, что московские водолазы – профессионалы в своем деле, они знают водные объекты и их особенности. Столичные водоемы, как правило, илистые, что создает плохую видимость, при которой специалисты вынуждены работать практически вслепую, объяснил мэр.

Один из московских водолазов Максим Дробошевский имеет опыт погружения в семь морей Северного Ледовитого океана. Теперь он работает ГУП "Мосводосток". Он извлекает из воды крупногабаритных предметы, осуществляет резку и подъем затонувших судов, укрепляет подводные конструкции.

Собянин рассказал, что помощь водолазов понадобилась и во время проведения работ по реконструкции Северного речного вокзала. Они очистили дно и уложили бетонные плиты, которые укрепили стенки причалов.

По словам градоначальника, только в 2022 году специалисты Мосводоканала провели на глубине 3 тысячи часов. При этом следует учитывать, что водолазы погружаются со снаряжением, которое весит около 80 килограммов, отметил он. Кроме того, они работают на протяжении всего года. Погружение запрещено только при морозе -30 градусов, однако тогда водолазы продолжают свою деятельность внутри насосных станций.

Также специалисты по водным объектам спасают жизни, подчеркнул Собянин. В прошлом году они спасли 134 человека. Каждый день свыше 70 водолазов выходят на дежурство. Они могут использовать 180 различных плавательных средств. Суда оснащены средствами спасения из ледяной полыньи, спасательными досками, телескопическими "удочками" и другим необходимым спасательным оборудованием.

У спасателей есть сухой костюм, который не пропускает воду, сохраняет температуру и держит на поверхности воды. Другой костюм – мокрого типа, он сделан из неопрена, пропускает воду и применяется в летний период.

С отдыхающими вблизи водоемов регулярно проводят профилактические беседы, рассказывая о мерах безопасности на воде. В преддверии лета водолазы готовят водные объекты к купальном сезону. Они очищают дно от мусора и опасных предметов. Так, например, спасателю первого класса Александру Фомченко приходилось доставать из воды автомобили и производственные станки.

"Благодаря сотрудникам водолазных служб городские системы водоснабжения и водоотведения работают как часы. Москва круглый год обеспечена чистой питьевой водой, а водоемы безопасны для любителей отдыхать на городских пляжах", – резюмировал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что летом в Москве будут открыты 136 зон отдыха у воды, 13 из которых горожане смогут посетить с целью купания. К предстоящему сезону в столице был обновлен в том числе Кольский пруд в парке "Яуза". Его очистили от ила и водорослей.



В Москве реконструируют 15 водоемов в 2023 году