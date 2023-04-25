Автоэксперт назвал места отдыха на воде альтернативой запрету подъезда к водоемам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скоро стартует летний сезон и многие автомобилисты направятся на отдых к водоемам. Однако штрафы за несоблюдение запрета парковки на берегах рек и озер составляют от 3 до 400 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

"Наверное, надо ездить только в обустроенные места, но у нас таких нет. Но введение таких запретов все же правильно, потому что всюду грязно. На мой взгляд, должен стоять такой добрый милиционер, который скажет, мол, нужно проехать еще 15 километров и там будет парковка, кафе, место для купания", – объяснил он.

По словам собеседника телеканала, в Водном кодексе РФ установлена ограничительная полоса для транспорта от 50 до 500 метров. Так, на берегу реки дистанцией в 10 километров запрещено ездить и парковаться. Эксперт отметил, что запрет необходим для защиты экологических систем, водоемов и животных.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в преддверии летнего сезона в Москве подготовят 136 мест отдыха у воды, 13 из которых будут предполагать возможность купания. В 2022 году водоем в Свиблове очистили от ила и водорослей, подчеркнул он.

Градоначальник добавил, что для предотвращения размножения засоряющих пруд растений там высадили деревья, которые служат не только защитной мерой, но и могут использоваться рыбами.