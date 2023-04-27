Московские водоемы начали готовить к открытию купального сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Киселев

Столичные спасатели начали готовить городские водоемы к открытию купального сезона. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков.

"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоемов, расположенных в 13 зонах отдыха с возможностью купания", – сообщил он.

Работа спасателей направлена на очистку водоемов от мусора и травмоопасных для отдыхающих предметов. Работы выполняют 75 специалистов.

Мероприятия по подготовке водоемов проводятся в три этапа. Сейчас их очищают от мусора, а береговые линии осматривают. В мае будет извлечен мелкий мусор, а в середине купального сезона состоится еще одна проверка.

Ежегодно безопасность на водных объектах в Москве обеспечивают более 500 сотрудников. Помимо этого, в городе работают 25 поисково-спасательных станций и один спасательный пост.

Сергей Собянин ранее сообщил, что летом в Москве будут открыты 136 зон отдыха у воды, 13 из которых горожане смогут посетить с целью купания. К предстоящему сезону в столице был обновлен, в том числе Кольский пруд в парке "Яуза". Его очистили от ила и водорослей.