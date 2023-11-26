Спасатели вытащили двоих рыбаков из полыньи на Иваньковском водохранилище

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Подмосковные спасатели вытащили двоих рыбаков, которые попали в полынью на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы ГКУ Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Как сообщили в ведомстве, спасатели 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас спасли двух любителей зимней рыбалки, которые чудом спаслись из ледяной полыньи на Ивановском водохранилище.

Во время патрулирования акватории водоема работники дежурной смены увидели в 500 метрах от берега двоих мужчин, которые провалились под лед.

Работники противопожарно-спасательной службы доставили рыбаков на берег и провели с ними разъяснительную беседу о правилах безопасности на водоемах в зимний период.

Ранее сообщалось, что более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы в зимнее время года. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, этот транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.