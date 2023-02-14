Собянин рассказал о работе спасателей на водоемах Москвы в зимний период

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 20 спасательных судов на воздушной подушке дежурят в зимний период на столичных водоемах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр перечислил плюсы подобных судов. Так, они могут передвигаться по льду и заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед со средней скоростью до 80 километров в час. Кроме того, подобные суда могут разместить у себя одного или нескольких людей, получивших травмы.

"Есть и уникальная аэролодка "Север-650К", которая развивает скорость до 140 километров в час – почти в два раза больше, чем другие суда на воздушной подушке. Важно, конечно, не допустить несчастных случаев. Для этого в течение всего года спасатели патрулируют водоемы, проводят встречи с жителями и школьниками", – написал Собянин.

Мэр добавил, что на данный момент в составе Московской службы существует 25 поисково-спасательных станций. Там работают свыше 500 специалистов. Помогают патрулировать в том числе и БПЛА.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты в 2023 году приведут в порядок 11 прудов. Работы организуют на Верхнем и Нижнем Бехтеревских, Алтуфьевском, Среднем и Нижнем Лианозовских прудах и других объектах.

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