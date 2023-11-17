Свыше 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать московские водоемы зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы в зимнее время года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Со слов заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, этот транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Также дополнительно зимой специалисты будут использовать подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль, сказал он.

В пресс-службе уточнили, что в Москве работают 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Там трудятся свыше 500 человек.

В их распоряжении находятся 180 плавательных средств с аварийно-спасательным оборудованием, включая аэролодки "Север-650К", которые используются для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

Чтобы предотвратить происшествия на воде, спасатели регулярно патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими и учащимися в образовательных учреждениях.

Отмечается, что в зимний период постоянно замеряют толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, места зимней рыбалки и катки на естественных водоемах.

Для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы спасательной лестницей, устройствами спасения из ледяной полыньи и телескопическими спасательными комплектами.

Ранее сообщалось, что на берегах московских прудов привели в порядок здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки". Теперь вместо старых зданий сделали новые двухэтажные постройки, в которых обустроили учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, а также места для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим.

"Мой район. Навигатор": суда МЧС замерят толщину льда на Москве-реке