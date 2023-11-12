Собянин рассказал, как работают поисково-спасательные станции Москвы на воде

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На берегах столичных прудов привели в порядок здания поисково-спасательных станций "Борисовская" и "Кузьминки". Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он рассказал, теперь вместо старых зданий сделали новые двухэтажные постройки, в которых обустроили учебные классы, помещения для хранения снаряжения и оборудования, рабочие кабинеты, а также места для дежурства спасателей и оказания помощи пострадавшим.



Кроме того, по словам Собянина, на станции "Кузьминки" осуществили реконструкцию причала для спасательных катеров. При этом мэр Москвы также сообщил о том, что до конца года завершится капремонт на станции "Левобережная".



"Спасатели дежурят на станциях круглосуточно, и у них есть все необходимое для комфортной и эффективной работы", – отметил Собянин.

Он также напомнил, что в Московской поисково-спасательной службе на воде работают более 500 специалистов, которые входят в состав 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции.

Ранее Собянин рассказал, что свыше 20 спасательных судов на воздушной подушке дежурят в зимний период на столичных водоемах. Мэр перечислил плюсы подобных судов: они могут передвигаться по льду и заболоченной местности, а также могут разместить у себя одного или нескольких людей, получивших травмы.

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