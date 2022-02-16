Эксперт назвал фатальные ошибки во время нахождения на льду в оттепель

В Москве установилась по-настоящему весенняя погода. Почти неделю температура воздуха будет выше нормы на 7–11 градусов. Потепление располагает к прогулкам, но некоторые предпочитают тропинкам и асфальтовым дорожкам ледяную корку рек и водоемов. Во время оттепели нахождение на льду крайне опасно. Рассказываем, как действовать, если провалились под лед, и какие ошибки совершают люди, пытаясь спастись и помочь другим.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контроль усилен

Столичные спасатели хоть и постоянно предупреждают, что бродить по льду опасно, кого-то это совершенно не останавливает. Один из последних случаев произошел 11 февраля, тогда на Москве-реке пришлось доставать из полыньи женщину. Ее отвезли на поисково-спасательную станцию, отогрели, оказали помощь и отпустили домой.

В начале февраля под лед провалился бывший заместитель министра юстиций РФ Владимир Ялунин. На замерзшую гладь Москвы-реки он выехал на своем квадроцикле. Транспортное средство спасатели нашли на дне, на него указал разлом на ледовом покрытии. Водолазы обследовали более 11 тысяч квадратных метров реки, но самого Ялунина не обнаружили до сих пор.

Чтобы подобных ситуаций не происходило, московские спасатели перешли на усиленный режим работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он призвал жителей и гостей города не выходить на лед, который стал хрупким из-за резких перепадов погоды.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают сейчас в усиленном режиме, проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке. Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки, под особым контролем – места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

По словам Бирюкова, спасатели постоянно напоминают отдыхающим у водоемов о правилах безопасности и рассказывают о них в учебных заведениях. Профилактика помогла свести число происшествий на воде к минимуму, подчеркнул заммэра.

Крайне внимательными нужно быть жителям и других регионов страны. Ранее в Ленинградской области на акватории Невы 24 января под лед провалился ребенок. По данным Следственного комитета, мальчик спрыгнул с причала, пока его тетя отвлеклась на свои дела. Женщина пыталась спасти его, но ничего не смогла сделать. Тело нашли только через неделю.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Запомнить, чтобы выжить

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал Москве 24, что оттепель является самым опасным временем для прогулок по льду. Если человек провалился в воду, нужно постараться сохранить спокойствие и развернуться в ту сторону, откуда он шел. С наибольшей долей вероятности лед там будет крепче, объяснил он.

"Нужно постараться максимально распределить площадь своего тела по поверхности льда и выбираться. Это нужно сделать аккуратно, но при этом постараться вылезти за одно движение. Затем как можно быстрее надо оказаться в теплом помещении, где можно переодеться, согреться, выпить чай и позвонить близким. Если остались какие-то порезы или есть признаки переохлаждения, необходимо обязательно вызывать скорую помощь или обращаться в ближайший травмпункт", – рассказал Макеев.



При этом эксперт перечислил фатальные ошибки, которые при попытке выбраться из воды могут стоить человеку жизни.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию Нельзя много суетиться, пытаться ломать лед, подныривать под него. В последнем случае человека унесет, так как может быть течение. При такой ситуации его уже никто не спасет. Тем более если течение сильное.

"Нельзя ни в коем случае вопить и размахивать руками. Когда человек находится в холодной воде, дыхание спирает и он уже не способен на такой крик, чтобы его кто-то услышал. Махать руками – это растрата энергии, риск замерзнуть, это брызги, намокшая голова. Конечно, сложно сохранять самообладание, но необходимо постараться", – подчеркнул Макеев.

Провалившегося под лед человека может спасти, к примеру, шест или лыжная палка, сказал эксперт. При этом оказаться в воде в экипировке смертельно опасно.

"Лыжи создают очень большую парусность. Из-за этого человек просто-напросто не способен выбраться из воды. У него будто гири к ногам привязаны в этот момент", – обратил внимание Макеев.

Эксперт напомнил, что и прохожим, которые могут стать очевидцами подобной ситуации, нужно правильно себя вести. Если пренебречь требованиями безопасности, уйти под воду может и тот, кого спасали, и тот, кто решился помочь, предупредил Макеев.

"К человеку в воде нельзя приближаться близко. При спасении нужно искать способы увеличить дистанцию. К примеру, бросить буксировочный трос или веревку или связать одежду. Кроме того, тот, кто спасает, не должен бежать к утопающему, ему необходимо ползти. Пусть он немного намочит одежду, нежели провалится под лед полностью", – отметил Макеев.

В памятке МЧС России сказано, что для одного человека безопасная толщина льда составляет не менее 7 сантиметров. Для пешей переправы – 15 и более сантиметров. Прочный лед отличает прозрачность с зеленоватым или синеватым оттенком. Кроме того, лед на открытом пространстве без снега всегда толще.

Также в МЧС напоминают, что, если человек провалился, при температуре воды в районе +2...+3 градусов смерть может наступить через 10–15 минут. Категорически запрещено бегать и прыгать по замерзшей поверхности, собираться на ней компанией в одной точке, ходить по тонкому льду, который появился на реках с быстрым течением. Ни в коем случае нельзя гулять по льду в состоянии алкогольного опьянения, говорится в рекомендациях спасателей.

