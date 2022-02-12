Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасательные службы усилили контроль безопасности на столичных водоемах в связи с оттепелью, заявил заммэра Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают сейчас в усиленном режиме, проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке", – сказал он.

По словам Бирюкова, специалисты проводят замеры толщины ледяного покрова на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Особенное внимание они уделяют местам зимнего купания, катания на коньках, несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли. Также спасатели проводят профилактические беседы с учащимися школ и отдыхающими у водоемов.

"Благодаря постоянным превентивным мероприятиям удалось минимизировать число происшествий на воде. В январе спасатели привлекались для ликвидации только одного инцидента, когда человек с собакой провалились под лед во время ночной прогулки по Москве-реке, они были оперативно спасены", – отметил вице-мэр.

Он также призвал москвичей быть предельно внимательными вблизи водоемов и избегать выхода на лед. По словам Бирюкова, сегодня в Москве работают 25 поисково-спасательных станций на водных объектах, на которых дежурят 500 сотрудников. В их распоряжении имеется свыше 180 плавсредств, в том числе суда на воздушной подушке.

"Недавно спасательный флот пополнился аэролодкой "Север-650К", предназначенной для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности", – заключил Бирюков.

По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, минувшая пятница стала самым теплым днем зимы. Специалист отмечает, что на Балчуге зафиксировали +2,8 градуса. Такой показатель соответствует нормам третьей декады марта.