Мокрый снег и гололедица ожидают москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, снег и гололедица ожидают жителей Москвы 12 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается от -2 до +1 градуса. В ночь на 13 февраля столбик термометра может опуститься до -6 градусов.

На небе будет облачно. Возможен мокрый снег. Ветер будет юго-западным и западным, с порывами от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – порядка 74%.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, ранее введенный в столице, продлен до 11:00 13 февраля.

По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, минувшая пятница стала самым теплым днем зимы. Специалист отмечает, что на Балчуге зафиксировали +2,8 градуса. Такой показатель соответствует нормам третьей декады марта.