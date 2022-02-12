Мокрый снег и гололедица ожидают москвичей в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода, снег и гололедица ожидают жителей Москвы 12 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается от -2 до +1 градуса. В ночь на 13 февраля столбик термометра может опуститься до -6 градусов.
На небе будет облачно. Возможен мокрый снег. Ветер будет юго-западным и западным, с порывами от 6 до 11 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – порядка 74%.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, ранее введенный в столице, продлен до 11:00 13 февраля.
По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, минувшая пятница стала самым теплым днем зимы. Специалист отмечает, что на Балчуге зафиксировали +2,8 градуса. Такой показатель соответствует нормам третьей декады марта.
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