Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 субботы, 12 февраля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль останется теплее положенного до своего конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель.

Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки. При этом осадков практически не ожидается, может пройти слабый снег.

До этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к концу недели ожидается мартовская погода. Средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.

