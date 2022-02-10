Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать до 22:00 субботы, 12 февраля.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что февраль останется теплее положенного до своего конца. Так, в пятницу, 11 февраля, в столице сохранится оттепель.
Однако в выходные температура опустится до -1...-6 градусов, а днем столбики термометров не достигнут нулевой отметки. При этом осадков практически не ожидается, может пройти слабый снег.
До этого главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к концу недели ожидается мартовская погода. Средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.
Температура в Москве превысила норму на пять градусов
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