Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

К концу недели в Москве ожидается похолодание, однако температура все равно будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

В пятницу прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах будет гололедица. Столбики термометров в течение суток будут опускаться до -1 градуса или подниматься до +1 градуса. По области ожидается до -4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В субботу местами пройдет небольшой снег.

"Температура ночью и днем – -1…-3 градуса, по области – до -6. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В воскресенье будет солнечная погода без осадков. Ночью в столице ожидается -2…-4 градуса, а по области – -1…-6 градусов. Днем столбики термометров в Москве поднимутся до -1…-3 градусов, а по области – до -4…+1 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице к концу недели ожидается мартовская погода. Средняя температура воздуха окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы и будет соответствовать мартовским значениям.

