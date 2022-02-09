Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Мартовская погода с оттепелью сохранится в Москве на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, в начале недели температура в дневные часы будет плюсовой, потом ожидается период с температурой, близкой к нулю, – от -3...+2 градусов.
Синоптик уточнила, что пока сильных морозов в столичном регионе не ожидается. К оттепельной погоде добавятся осадки различной интенсивности, в городе может пойти мокрый снег, местами дождь.
"Уже не февральская, скорее мартовская погода, хорошо, если она будет началом весны, а не просто подманит и вернет в зиму", – отметила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода, пришедшая в Москву, обусловлена постоянными перемещениями циклонов на территорию европейской части страны. Кроме того, по словам синоптика, погода в столичном регионе опередит свое развитие на полтора месяца.
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