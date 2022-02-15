Двое детей оказались в снежном плену под Магаданом

Фото: пожарно-спасательный центр Магаданской области

Двое детей оказались заблокированы под завалами снега и льда в Магаданской области. Об этом сообщается на сайте регионального пожарно-спасательного центра.

Инцидент случился в селе Клепка. Там произошел обвал на месте водонапорной башни и бани возле леса, где тек ручей.

"В результате под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища. <...> Детям 11 и 9 лет", – утверждается в материале.

Детей удалось вытащить благодаря работе волонтеров и спасателей. В данный момент оба ребенка госпитализированы.

"Предварительный диагноз – общее переохлаждение", – уточнили в ведомстве.

Ранее ребенок провалился под лед на акватории реки Нева. Инцидент случился в деревне Новосаратовке в Ленинградской области.