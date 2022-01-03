Несколько туристов провалились под лед в Алтайском крае

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Несколько туристов провалились под лед в Лебедином заказнике в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Уточняется, что туристы пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду.

"К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нем зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лед, находиться на котором людям небезопасно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморье утонула семья из пяти человек, провалившись на автомобиле под лед. Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.