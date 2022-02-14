Синоптик пообещал москвичам апрельскую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Апрельская погода прогнозируется в Москве на наступившей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Как указал специалист, до четверга, 17 февраля, температура в столице окажется выше нормы на 7–8 градусов. При этом к выходным аномалия составит 10–11 градусов.
Вильфанд пообещал, что в первой половине недели погода в Москве окажется приятной. В ночные часы температура будет опускаться до 2–7 градусов мороза, а днем в городе ожидается 1–3 градуса тепла.
Как указал эксперт, в столице прогнозируется солнечная погода без осадков.
"В понедельник, 14 февраля, облака еще будут, но оно (солнце. – Прим. ред.) тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки. Природа будет передавать привет", – объяснил Вильфанд.
Синоптик продолжил, что во второй половине недели температура воздуха в городе будет подниматься до 4–5 градусов тепла.
"Температурный фон соответствует первой декаде апреля", – добавил синоптик.
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Новое предупреждение действует до 12:00 15 февраля.
Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду
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