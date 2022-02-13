Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты учреждения.
Новое предупреждение действует до 12:00 15 февраля. Ранее погодную опасность объявляли до полудня понедельника, 14 февраля.
Прогноз погоды на День всех влюбленных озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура воздуха в начале следующей недели окажется на 6–7 градусов выше нормы. Специалист призвал москвичей сохранять осторожность: из-за потепления в городе прогнозируется гололедица, не исключены падения мокрого снега с крыш.
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