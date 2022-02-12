Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 12:00 14 февраля. Ранее оно было объявлено до 11:00 воскресенья, 13 февраля.

На следующей неделе в Москве ожидается оттепель с температурой воздуха выше нормы на 7–8 градусов. Такой прогноз дал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В дневные часы в столице ожидается около 0 градусов. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже отметки в 5–6 градусов мороза.

Между тем в столичном комплексе городского хозяйства отметили, что Москва превысила годовую норму по количеству выпавшего снега. По данным ведомства, нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года.