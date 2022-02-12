Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России.
Предупреждение действует до 12:00 14 февраля. Ранее оно было объявлено до 11:00 воскресенья, 13 февраля.
На следующей неделе в Москве ожидается оттепель с температурой воздуха выше нормы на 7–8 градусов. Такой прогноз дал специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В дневные часы в столице ожидается около 0 градусов. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже отметки в 5–6 градусов мороза.
Между тем в столичном комплексе городского хозяйства отметили, что Москва превысила годовую норму по количеству выпавшего снега. По данным ведомства, нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года.
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: