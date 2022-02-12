Нынешняя зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москва превысила годовую норму по количеству выпавшего снега, нынешняя зима стала самой снежной за последние четыре года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра", – говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили горожан, что из-за оттепели, которая продолжается уже шесть дней, на кровлях и выступающих элементах фасадов домов может образовываться наледь. В работах по ее устранению задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков и порядка 500 автовышек.
"На круглосуточном дежурстве 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток". Все заявки о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", – отмечается в материале.
Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил, что спасательные службы усилили контроль безопасности на столичных водоемах в связи с оттепелью. Специалисты проводят замеры толщины ледяного покрова на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Особенное внимание они уделяют местам зимнего купания, катания на коньках, несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли.
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