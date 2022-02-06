В Подмосковье обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции

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Спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, сообщает ТАСС.

"На дне [Москва-]реки обнаружен квадроцикл, его пока не подняли", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В поисках Ялунина задействованы водолазы, в том числе специалисты центра "Лидер" МЧС России. Они совершили уже четыре погружения.

70-летний Ялунин в субботу вечером отправился на квадроцикле в Одинцовском районе в сторону церкви. Следы квадроцикла, ведущие к Москва-реке, была найдены в районе села Козино. Предполагается, что мужчина провалился под лед.