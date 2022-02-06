Экс-замминистра юстиции РФ пропал без вести в Подмосковье – СМИ

01:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в подмосковном Одинцове. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было", – говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, сейчас ведутся поиски. Не исключается, что Ялунин мог провалиться под лед реки.
Пост замглавы российского Минюста Ялунин занимал с 2004 по 2006 годы. До этого он возглавлял Главное управление исполнения наказаний.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал после того, как отправился на охоту.
49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими. Позднее стало известно, что Мураховский сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: