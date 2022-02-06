Экс-замминистра юстиции РФ пропал без вести в Подмосковье – СМИ

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Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал без вести в подмосковном Одинцове. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Он выехал на квадроцикле в поле и не вернулся, телефона при нем не было", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, сейчас ведутся поиски. Не исключается, что Ялунин мог провалиться под лед реки.

Пост замглавы российского Минюста Ялунин занимал с 2004 по 2006 годы. До этого он возглавлял Главное управление исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал после того, как отправился на охоту.

49-летний чиновник на квaдроцикле уехaл в лес, однако за двое суток так и не вышел на связь с близкими. Позднее стало известно, что Мураховский сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал.