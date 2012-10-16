Пропавшего главу управы Раменок опознали по анализу ДНК

Мужчина, найденный в конце августа мертвым в лесу у Минского шоссе, признан следователями пропавшим главой управы района Раменки. Для того, чтобы установить личность покойного, пришлось провести ряд экспертиз

Следствие подтвердило, что мужчина, найденный мертвым в августе рядом с Минским шоссе, является пропавшим главой управы района Раменки. Для установления личности погибшего был проведен ряд сложных, в том числе молекулярно-генетических, судебных экспертиз.

Напомним, глава управы района Раменки Западного административного округа города Москвы Александр Дмитриев пропал 16 июля. Утром он на личном автомобиле выехал на работу из СНТ "Ресурс-1", расположенного рядом с деревней Рассудово города Москвы. На работу Дмитриев не прибыл, а его сотовый телефон перестал отвечать.

Спустя несколько часов рядом с поселком Рассудово, недалеко от железнодорожного переезда, была обнаружена запертая автомашина Дмитриева без технических повреждений, внутри салона - водительское удостоверение на имя пропавшего и документы на автомашину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

21 августа в лесном массиве Одинцовского района тело неизвестного мужчины обнаружил грибник, о чем он оповестил правоохранителей. Теперь у следствия имеются все основания допускать, что был найден именно труп без вести пропавшего чиновника, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время продолжают рассматриваться несколько версий преступления. Приоритетной следователи называют убийство Дмитриева, в связи с его служебной деятельностью. Следственные действия продолжаются, устанавливаются причина смерти главы управы и обстоятельства произошедшего.