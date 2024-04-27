Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому

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Сайт по продаже билетов RedKassa взломали. Об этом РИА Новости заявили на горячей линии ресурса.

Как сообщили представители сервиса, специалисты проводят технические работы по восстановлению работы платформы. На данный момент сайт не работает в полном объеме.

При этом в СМИ появилась информация, что сервис RedKassa стал рассылать сообщения людям с приглашением на концерт Кобзона в "Крокус Сити Холле" на фоне взлома.

Ранее в газете "Коммерсант" со ссылкой на CNN сообщили, что хакеры атаковали систему ФСИН, украли базу данных о заключенных, а также взломали интернет-магазин для осужденных. Однако в ФСИН заявили, что инцидентов со взломом не обнаружено. При этом в сообщении также сказано, что ФСИН-магазин является юрлицом, которое не имеет отношения к службе.

