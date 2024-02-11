Хакеры совершили более 600 млн DDoS-атак на портал "Госуслуги" в 2023 году

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Киберпреступники совершили более 600 миллионов DDoS-атак на портал "Госуслуги" в прошлом году, их удалось отразить. Об этом сообщил вице-президент компании "Ростелекома" Игорь Ляпунов, его слова приводит ТАСС.

Выступая на Дне госуслуг в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, Ляпунов отметил, что в 2023 году на портал было совершено более 600 миллионов массовых DDoS-атак емкостью более одного терабита в секунду.

"Это колоссальное, сложнейшее информационное воздействие", – отметил топ-менеджер компании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сайт Кремля ежесуточно подвергается десяткам кибератак, российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту. Он подчеркнул, что специалисты защищают сайт от DDoS-атак и от попыток заполучить контроль над сайтом.