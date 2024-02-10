Ежесуточно на сайт Кремля совершаются десятки хакерских кибератак – Песков

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Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак, российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, совершались ли атаки на сайт Кремля после публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским президентом, Песков отметил, что портал подвергается кибератакам "ежесуточно".

"Я не знаю, были ли какие-то экстраординарные атаки. Но на сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом", – отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что ресурс круглосуточно защищают российские специальные службы.

Ранее стало известно, что хакеры начали применять в России новый вид DDoS-атак: злоумышленники используют смешанные ботнеты (группы вовлеченных в DDoS-атаку устройств), состоящие из нескольких вредоносных программ.

До этого хакеры группировки DumpForums атаковали сайт оператора платежной системы "Мир" – Национальную Систему Платежных Карт (НСПК).