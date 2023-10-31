Хакеры применяют в РФ новый вид DDoS-атак

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Злоумышленники начали использовать в РФ в этом году смешанные ботнеты (группы вовлеченных в DDoS-атаку устройств. – Прим. ред.), состоящие из нескольких вредоносных программ. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на отчет компании StormWall, специализирующейся на информационной безопасности.

Там отметили, что подобная атака – самый яркий тренд третьего квартала 2023 года. Каждое вредоносное ПО смешанных ботнетов обладает собственными возможностями и имеет свой вектор атак. Из-за этого они стали универсальными и устойчивыми к средствам защиты.

В StormWall отметили, что смешанные ботнеты активно использовали не только в России, но и в других странах. Этот инструмент злоумышленники начали применять недавно, поэтому большинство компаний не имеют надежной защиты. И хакеры могут нанести бизнесу много вреда, добавили в компании.

В отчете также указан и другой тренд 3-го квартала этого года – значительное увеличение числа многовекторных атак, которые были направлены сразу на несколько частей сетевой инфраструктуры: сайт, производственные процессы, корпоративная сеть и другие. Количество таких инцидентов в мире выросло на 83%, в РФ – на 16%.

Кроме того, подчеркнули в StormWall, наблюдался всплеск DDoS-атак, направленный на веб-приложения компаний. Число таких атак в мире увеличилось на 48%, в России – на 14%.

Ранее сообщалось, что хакеры группировки DumpForums атаковали сайт оператора платежной системы "Мир" – Национальную Систему Платежных Карт (НСПК).

По словам представителя пресс-службы НСПК, сайт – визитная карточка компании, там нет конфиденциальных данных. Также сайт никак не относится к платежной инфраструктуре, и получить доступ к каким-либо системам компании через него невозможно.

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