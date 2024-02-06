Эксперт по кибербезопасности назвал главную угрозу для компаний в 2024 году

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Атаки программ-вымогателей будут главной проблемой в 2024 году. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослава Каргалева.

По его словам, в прошлом году эксперты выявили беспрецедентный рост числа кибератак программ-вымогателей (+160%), активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов (+116%), продолжающиеся утечки баз данных у компаний (246 выложенных баз).

Самым частым вектором атак на компании остается рассылка фишинговых писем с вредоносными программами, уточнил аналитик. Подобным способом могут пользоваться как прогосударственные шпионские группы, так и финансово-мотивированные киберпреступники. Так, в 2023-м такие письма рассылались под видом зашифрованного архива с итогами фейкового тендера, поддельных повесток и так далее, уточнил Каргалев.

Он добавил, что в настоящий момент действует тренд использования киберпреступниками хорошо подготовленных, грамотно составленных фишинговых писем-приманок. В качестве вредоносной нагрузки аферисты применяют вредоносные программы из широкого семейства стилеров.

"Это вредоносное программное обеспечение для кражи учетных данных с атакованного устройства. Мы наблюдаем, что активно расширяются семейства стилеров. Сегодня на теневых ресурсах размещено большое количество предложений с продажей или сдачей в аренду этих вредоносных программ", – сказал он.

Вместе с тем, продолжил Каргалев, аналитики фиксируют ситуации, когда хакеры в своих рассылках задействуют специальные стилеры, адаптированные под конкретные цели. Они могут действовать во всех популярных операционных системах ПК – Windows, Linux, MacOs, поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Тамбова, который попытался взломать портал оборонно-промышленного комплекса. За такие действия ему могут назначить принудительные работы, ограничить свободу или заключить в тюрьму на срок до четырех лет. Дело было заведено по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

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