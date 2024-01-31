Жителя Новосибирской области заподозрили в хакерской атаке на сайт кабмина РФ

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В отношении 21-летнего жителя Бердска из Новосибирской области возбудили уголовное дело за попытку совершения компьютерной атаки на информационный ресурс российского правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка УФСБ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК РФ ("Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации").

По информации УФСБ, гражданин 2003 года рождения с целью изучения уязвимости правительственного сайта применил вредоносное программное средство, которое предназначено для нейтрализации средств информационной защиты. Ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Между тем с начала СВО на системы Сбербанка было совершено более 600 DDoS-атак, сообщал зампред правления банка Станислав Кузнецов. В частности, в 2023 году Сберу удалось отразить 124 DDoS-атаки.

Ранее сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. В настоящий момент ресурс работает в штатном режиме.

Сайт российского магазина приложений NashStore подвергся хакерской атаке