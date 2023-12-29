Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря штаба Александры Суворовой.

Как отметила секретарь штаба, атаки на сайт кандидата в президенты России шли из-за рубежа. Более того, по словам Суоворой, атаки наблюдались самого момента начала работы. Она уточнила, что сейчас приняты все необходимые меры для защиты сайта. В настоящий момент ресурс работает в штатном режиме.

Предвыборный сайт Путина был запущен в пятницу, 29 декабря. Он был создан командой российских IT-специалистов. На портале размещены дневник кампании, биография Путина, информация о его доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.