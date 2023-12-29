Предвыборный сайт Путина начал работу

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Его создала команда российских IT-специалистов.

На сайте размещены дневник кампании, биография Путина, информация о его доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Также там будут публиковать видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании Путина. Есть и раздел о ряде важных достижений России за последние годы.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ирина Винер поддержала Владимира Путина на выборах президента в 2024 году