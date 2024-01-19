Более 600 DDoS-атак совершили на Сбер с начала СВО

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С начала спецоперации на системы Сбербанка было совершено более 600 DDoS-атак. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"С начала СВО на Сбербанк совершено более 600 атак, при этом ни одна из них не была результативной", – цитирует его ТАСС.

В 2023 году Сберу удалось отразить 124 DDoS-атаки. С начала 2024 года компания также фиксировала активность хакеров, однако серьезных попыток вмешательства не было.

Между тем в ноябре 2023 года сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заблокировали 916 фишинговых ресурсов. Также специалисты отразили DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов, выявили и устранили 782 нарушения маршрутизации трафика.

