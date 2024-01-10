С начала 2024 года хакеры выложили в сеть 5 терабайт данных россиян

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Более 5 терабайт персональных данных российских пользователей утекли в сеть с начала 2024 года. Об этом сообщил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

"С начала 2024 года (с 1 по 9 января) в сеть утекло 116,5 миллиона строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт", – приводит его слова РИА Новости.

Эксперт заявил, что этот показатель на 10% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам Вураско, небольшое затишье наблюдалось лишь 1 января, а в остальные дни были зафиксированы утечки.

Он уточнил, что в открытый доступ попали 324 тысячи адресов электронной почты и 274,9 тысячи номеров телефонов. Больше всего от утечек пострадали финансовый сектор, отрасли телекома, ретейла, госсектора, услуг и IT.

Ранее участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности сообщили, что масштаб и интенсивность кибератак против России со стороны иностранных спецслужб существенно выросли. Для атак на российские информационные ресурсы также привлекаются международные преступные сообщества.



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