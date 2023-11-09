Совбез РФ сообщил о росте кибератак со стороны иностранных спецслужб

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Масштаб и интенсивность кибератак против России со стороны иностранных спецслужб существенно выросли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

Отмечается, что атака увеличена на российские информационные ресурсы. Для нее также привлекаются международные преступные сообщества.

Между тем за девять месяцев 2023 года в России зафиксировали рост числа кибератак на компании с целью кражи средств на 75%. Жертвами мошенников становились ретейлеры, производственные, строительные и другие компании.

До этого сообщалось, что хакеры начали применять в РФ новый вид DDoS-атак. Они стали использовать смешанные ботнеты, состоящие из нескольких вредоносных программ. Смешанные ботнеты активно применяются не только в России, но и в других странах.

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