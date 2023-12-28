Шпионское ПО обнаружили на iPhone индийских журналистов

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За несколькими индийскими журналистами велась слежка со стороны правительства страны с помощью шпионского программного обеспечения для iPhone. Об этом заявило издание TechCrunch со ссылкой на расследование правозащитной организации Amnesty International.

По данным расследования, журналисты в Индии ежегодно сталкиваются со слежкой через iPhone при помощи Pegasus от израильской компании NSO Group. При этом заказчиком якобы является действующее правительство Индии.

С помощью шпионского ПО операторы извлекают сообщения, фотографии, переписку по email, а также записывают звонки, включают микрофон и камеру. Количество пострадавших от Pegasus не уточняется.

Индийские власти не первый раз обвиняют в использовании шпионского ПО Pegasus. В октябре этого года Apple сообщила 20 пользователям о возможном взломе их iPhone правительственными хакерами. Владельцы этих устройств критиковали действия действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ранее сообщалось, что хакеры начали незаметно следить за владельцами iPhone с помощью сторонних клавиатур. Злоумышленники продавали людям вредоносные приложения, которые записывали все набранные тексты и передавали их заинтересованным лицам.

До этого стало известно, что спецслужбы США заразили вирусом несколько тысяч iPhone. С помощью него они якобы следили за деятельностью российских дипломатов в странах НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая.

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